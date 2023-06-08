Байден і Сунак спільно заявили про «непохитну підтримку» України

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі у Вашингтоні 8 червня заявили про свою «непохитну підтримку» України та спільно засудили «жорстоку агресію» Москви. Про це повідомляє CNN.

«Сполучене Королівство та Сполучені Штати разом із більш ніж 50 партнерами надали Україні історичний рівень допомоги у сфері безпеки. Я хочу подякувати прем’єр-міністру за його сильне лідерство, надання значної допомоги у сфері безпеки та навчання українських військових, щоб вони могли ефективно використовувати обладнання та боєприпаси, які ми їм спільно надали», – сказав Байден на спільній пресконференції в Білому домі.

Сунак сказав, що Сполучене Королівство пишається своїм внеском у військові зусилля України, включно з танками, далекобійною зброєю та навчанням українських військових. Але, продовжив він, саме лідерство та ресурси США зробили «вирішальний внесок», який дозволив Україні стримати широкомасштабний напад Росії.

Раніше засоби інформації повідомляли, що Ріші Сунак під час переговорів із Джозефом Байденом лобіюватиме призначення британського міністра оборони Бена Воллеса на посаду нового генерального секретаря НАТО. Термін повноважень нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга закінчується наприкінці вересня.