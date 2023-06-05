Британський міністр Клеверлі в Києві запевнив Зеленського, що Лондон продовжить підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що «Україна може розраховувати на підтримку» його країни. Цю заяву він зробив 5 червня в Києві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє МЗС Великої Британії.

Візит британського міністра до української столиці відбувається напередодні конференції з відновлення України, запланованої в Лондоні наприкінці цього місяця. Учасники обговорюватимуть відбудову та зміцнення економічних перспектив України, відзначає CNN.

Зеленський подякував Клеверлі за «підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжує надавати Україні». «За останні тижні у нас відбулися переговори з прем’єр-міністром Великої Британії, був прямий діалог і були досягнуті дуже важливі домовленості», – вказав український лідер.

Ця поїздка є другим візитом Клеверлі до Києва та четвертою зустріччю між британськими високопосадовцями та президентом Зеленським за останні тижні. Клеверлі також зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, щоб обговорити, як найкраще підтримати Україну –«від поля бою до банківських гарантій».