Європарламент закликав НАТО запросити Україну до Альянсу

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав союзників по НАТО запросити Україну до членства в Альянсі. За документ проголосували 425 євродепутатів, проти – 38, 42 – утрималися.

У резолюції євродепутати висловили очікування, що «процес приєднання розпочнеться після закінчення війни і буде завершений якомога швидше».

«Поки не буде досягнуто повного членства, ЄС і його країни-члени разом із союзниками по НАТО і партнерами-однодумцями повинні тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни. Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну і глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою», – повідомила пресслужба Європарламенту.

Європарламент також висловив сподівання, що переговори з Україною щодо вступу до ЄС можуть розпочатися цього року.

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«Євродепутати висловлюють надію на позитивну рекомендацію Європейської комісії, коли Україна успішно виконає сім кроків, викладених у висновку Комісії. Вони вимагають чіткого шляху для початку переговорів про вступ, які за достатньої підтримки можуть початися вже цього року», – йдеться в повідомленні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО є «обʼєктивною потребою».

Раніше він зауважив, що, попри те, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.