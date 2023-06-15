Президент Чехії очікує «дуже сильних заяв» щодо підтримки України на саміті НАТО

Президент Чехії Петр Павел, колишній високопосадовець НАТО, в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що очікує почути «дуже сильні заяви» щодо підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться в липні у Вільнюсі.

«Я очікую дуже сильних заяв щодо підтримки України. Я бачу, як низка країн узгоджує довгостроковий план такої підтримки, який базуватиметься не на одноразових внесках, а на ретельно спланованій довгостроковій процедурі», – сказав чеський президент.

Павел, чия країна приєдналася до НАТО в березні 1999 року, сказав, що хоча процес вступу в Альянс не може початися, коли країна перебуває у стані війни, він вітав би «чіткі формулювання» щодо майбутнього членства України після закінчення війни.

«Очікую, що рівень нинішньої Комісії Україна-НАТО буде підвищено до рівня Ради, що також підкреслить набагато кращий статус України на цьому форумі. Але я б також дуже вітав чіткі формулювання про майбутнє членство України, коли війна закінчиться. Очевидно, що процес приєднання не може початися, поки країна перебуває у стані війни. Але я твердо вірю, що всі лідери зрозуміють, що участь України в НАТО і ЄС є, ймовірно, єдиною гарантією стабільності в цьому регіоні, зміцнення і НАТО, і ЄС, а також гарантією стримування Росії та її агресивної політики», – наголосив президент Чехії.

Він сказав, що чув два сценарії щодо того, як НАТО буде діяти в питанні членства України. Один полягає в тому, щоб використовувати гарантії, подібні до тих, що були надані Фінляндії між першим кроком із приєднання до його ратифікації в квітні.

Інший сценарій, за його словами, може бути схожий на гарантії безпеки, які НАТО пропонує Ізраїлю. Павел прогнозує, що кінцевий результат, ймовірно, залежатиме від того, скільки країни будуть готові взяти на себе зобов’язання.

«Якщо ми зафіксуємо на папері те, що ми вже робимо для України, а також включимо цей довгостроковий план підтримки, для мене це звучить як гарантія», – сказав він.

Будучи головою Військового комітету НАТО, Павел щонайменше тричі відвідував Україну і спостерігав за прогресом українських військових. За його словами, цей прогрес лише прискорився з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.

Павел зауважив: якби Україна була членом Альянсу, то її армія була б, безсумнівно, найдосвідченішою армією НАТО. Він зазначив, що в технічному і процедурному плані українські війська дуже скоро будуть готові до членства в НАТО.

Саміт НАТО має відбутися 11-12 липня у столиці Литви, Вільнюсі, як очікують, у ньому братиме участь президент України Володимир Зеленський.