Столтенберґ: на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні

НАТО ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні на літньому саміті у Вільнюсі, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt.

За його словами, НАТО ухвалить пакет допомоги, «покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років». На думку Столтенберґа, це «наблизить Україну до Альянсу».

«Майбутнє України – в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави – інакше немає сенсу обговорювати членство», – сказав він.

Столтенберґ додав, що «після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки України, щоб Росія з часом не змогла переозброїтися і напасти знову».

Раніше телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела писав, нібито президент США готовий усунути одну з перешкод на шляху до вступу України до НАТО. Згідно з тим повідомленням, Джо Байден може дозволити Києву відмовитися від ухваленого у 2008 році так званого Плану дій щодо членства в НАТО. Це програма, яку мають пройти всі члени НАТО перед вступом до альянсу. Вона передбачає консультації та практичну допомогу, що розробляються в індивідуальному порядку для кожного нового члена.

Країни НАТО у Східній Європі наполягають на розробці чіткішої дорожньої карти для України щодо набуття членства, натомість США та Німеччина не хочуть йти далі за обіцянку 2014 року про те, що Київ колись приєднається до союзу.