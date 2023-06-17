Байден: Україна має відповідати стандартам для вступу в НАТО

Президент США Джо Байден заявив 17 червня, що Вашингтон не спрощуватиме процес вступу України до альянсу. За його словами, Києву потрібно відповідати загальним умовам вступу. Про це повідомив телеканал CNN.

«Це не відбувається автоматично», – сказав Байден журналістам на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном, говорячи про перспективи приєднання України до НАТО. При цьому він зазначив, що Україна багато зробила для демонстрації своїх військових можливостей.

Висловлювання американського президента пролунали напередодні саміту НАТО, запланованого на 11 та 12 липня у Вільнюсі. 16 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна не буде запрошена вступити в союз на цьому саміті.

Раніше телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела писав, нібито президент США готовий усунути одну з перешкод на шляху до вступу України до НАТО. Згідно з тим повідомленням, Джо Байден може дозволити Києву відмовитися від ухваленого у 2008 році так званого Плану дій щодо членства в НАТО. Це програма, яку мають пройти всі члени НАТО перед вступом до альянсу. Вона передбачає консультації та практичну допомогу, що розробляються в індивідуальному порядку для кожного нового члена.

Країни НАТО у Східній Європі наполягають на розробці чіткішої дорожньої карти для України щодо набуття членства, натомість США та Німеччина не хочуть йти далі за обіцянку 2014 року про те, що Київ колись приєднається до союзу.