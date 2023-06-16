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Байден погоджується спростити для України шлях до НАТО – CNN

Президент США Джо Байден (п) і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

Президент США готовий усунути одну з перешкод на шляху до вступу України до НАТО, повідомляє 16 червня CNN із посиланням на обізнані джерела.

За повідомленням, Джо Байден може дозволити Києву відмовитися від ухваленого у 2008 році так званого Плану дій щодо членства в НАТО. Це програма, яку мають пройти всі члени НАТО перед вступом до альянсу. Вона передбачає консультації та практичну допомогу, що розробляються в індивідуальному порядку для кожного нового члена.

Таке спрощення процедури вступу запропонував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час зустрічі з Байденом у Вашингтоні на початку тижня.

Президент України Володимир Зеленський раніше визнав, що Україна не зможе стати членом НАТО доти, доки триває війна з Росією.

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