Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Столтенберґ: 2% ВВП на оборону – «не стеля, а мінімум» для безпеки країн НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

Міністри оборони країн НАТО та промислові партнери 15 червня обговорять, як далі нарощувати оборонне виробництво. Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ.

Очільник оборонного союзу сказав журналістам у Брюсселі, що загальний стандарт для країн НАТО щодо витрачання 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону є «не стелею, а мінімумом для інвестицій у нашу спільну безпеку».

У квітні в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що не можна допустити, щоб Росія і її президент Володимир Путін перемогли у війні проти України.

«Нині відбувається битва логістики, а полягає вона в доставці боєприпасів, зброї та припасів на лінію фронту. Спочатку ми вичерпували власні запаси. Але, звісно, є межа того, як далеко ми в цьому плані можемо зайти», – зазначив очільник НАТО.

У березні стало відомо про рішення ЄС надати Україні значні обсяги боєприпасів. А у НАТО заявили, що збільшують виробництво артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше США заявили, що прагнуть до тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до суверенітету та інших принципів міжнародного права. Держсекретар Ентоні Блінкен наголошував, що Вашингтон не хоче, аби «Росія відпочила, перегрупувалась і знову атакувала».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG