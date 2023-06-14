Німеччина затвердила Стратегію національної безпеки. Росія у ній вказана як «найбільша загроза»

Уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем у середу представив Стратегію національної безпеки, в якій вказано, що «нинішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому». Про це пише видання Der Spiegel та російська служба Радіо Свобода.

У документі з 76 сторінок міститься розширене поняття безпеки. Це не лише захист країни від зовнішніх ворогів, а й захист цивільного населення, політика розвитку, безпека технічної інфраструктури, кібербезпека, космічний захист, а також сировинна, енергетична та продовольча безпека.

Презентуючи Стратегію, Шольц заявив, що політичне середовище країни за останні півтора року суттєво змінилося, зокрема, йдеться про повномасштабне вторгнення РФ в Україну та диверсії на газопроводах «Північний потік».

За його словами, Стратегія національної безпеки розроблена вперше в історії сучасної Німеччини і спрямована на гарантування безпеки громадян Німеччини за мінливих зовнішніх обставин.

У концепції виділено три основних напрями: обороноздатність, життєздатність та стійкість.

«Найвищим завданням німецької безпекової політики є гарантія того, що ми в нашій країні, в серці Європи, зможемо і в майбутньому жити у мирі, свободі і безпеці», – йдеться в документі.

Німеччина однозначно заявляє про свою солідарність з НАТО, Євросоюзом та готовність посилювати обороноздатність бундесверу. В галузі обороноздатності концепція передбачає запобігання шпигунству та диверсіям, гармонізацію європейського оборонного контролю та розширення можливостей проти кібератак, а також здатності оборони в космічному просторі. Крім того, йдеться про цивільну оборону і захисту від катастроф.

Вже наступного року Німеччина має виконати обіцянки щодо виділення двох відсотків ВВП на оборону, що вимагається від кожної держави-члена НАТО. Для досягнення цієї мети бундесверу вже було надано 100 млрд євро з особливого майнового фонду.

У документі уряд Німеччини називає Китай «партнером, економічним суперником та системним противником». При цьому наголошується, що без Китаю «неможливо вирішити найнагальніші глобальні проблеми».

Спочатку концепція, розроблена ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну трьома партіями – партнерами з урядової коаліції, мала бути представлена на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому. Однак через відсутність згоди між соціал-демократом Олафом Шольцем та міністром закордонних справ Анналеною Бербок від «зелених» знадобилися додаткові консультації.