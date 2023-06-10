Шольц каже, що планує поговорити з Путіним «незабаром»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 10 червня заявив, що найближчим часом планує поговорити по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним і закликати його вивести війська з України.

Виступаючи на з’їзді німецької протестантської церкви в Нюрнберзі, Шольц сказав, що раніше розмовляв із Путіним по телефону. «Я планую зробити це знову незабаром», – додав канцлер, повідомило агентство Reuters.

На початку цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відповів протестувальникам у місті Фалькензее, які під час виступу на зборах його партії вигукували гасла проти надання зброї Україні.

Як передає агенція DPA, група осіб вигукувала в бік Шольца фрази «Розпалювач війни», «Створи світ без зброї», «Забирайся» на зустрічі соціал-демократів.

Шольц сказав: «Дорогі крикуни, Путін є справжнім розпалювачем війни, на якого ви б кричали, якби у вас було хоч трохи здорового глузду».

Німецький лідер дав зрозуміти, що не бачить альтернативи підтримці України не лише в принципі, а й зброєю.

«Ця агресивна війна загрожує миру та свободі… Підтримувати Україну було і залишається правильним», – сказав Олаф Шольц.

За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, в цілому ця країна з початку 2022 року «допомогла Україні на 17 мільярдів євро і ще 11 закладені на найближчі роки суто на допомогу озброєннями».