Британські Typhoon знову перехоплювали російські літаки біля повітряного простору НАТО

Винищувачі Typhoon британських Військово-повітряних сил в Естонії сьогодні вдень були підняті для перехоплення російського розвідувального Іл-20 та двох винищувачів Су-27, повідомляють ВПС Британії в твіттері.

Як зазначається, вони летіли поблизу повітряного простору НАТО.



Проліт російських повітряних суден не відповідав міжнародним нормам, зазначають у ВПС Британії.

Це не перший подібний інцидент з російськими літаками. Минулого тижня, 9 червня, винищувачі Typhoon двічі підіймали в повітря для перехоплення кількох російських літаків, які летіли поблизу повітряного простору НАТО.

Британські літаки патрулюють небо у рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії.