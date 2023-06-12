НАТО починає безпрецедентні повітряні навчання

НАТО 12 червня починає найбільші навчання з розгортання військово-повітряних сил у Європі в історії альянсу, демонструючи єдність щодо потенційних загроз, таких як Росія.

Як повідомив Бундесвер, навчання Air Defender-23 під керівництвом Німеччини триватимуть до 23 червня. У них братимуть участь близько 250 військових літаків із 25 країн НАТО і партнерів, включаючи Японію та Швецію, яка претендує на приєднання до альянсу.

До 10 тисяч осіб візьмуть участь у навчаннях, спрямованих на підвищення оперативної сумісності й готовності до захисту від безпілотників і крилатих ракет у разі нападу на міста, аеропорти чи морські порти на території НАТО.

Як повідомило агентство AFP, влада Німеччини попередила, що навчання можуть вплинути на розклад цивільних польотів.

У червні 2022 року НАТО визнало Росію основною загрозою, висловивши намір відповідати на цей виклик «в об’єднаний і відповідальний спосіб».

У травні 2023 року агентство Reuters із посиланням на посадовців НАТО, повідомило, що на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі лідери країн блоку погодять секретний документ, який деталізує відповідь на загрози Росії.

Очікується, що на саміті в липні представники НАТО «схвалять тисячі сторінок секретних військових планів», які вперше з часів Холодної війни визначатимуть оборону від потенційної російської загрози.