Литва вимагає додаткових сил НАТО на кордоні

Президент Литви Гітанас Науседа закликав посилити присутність НАТО на східному фланзі альянсу в той час, як Росія продовжує повномасштабну війну проти України.

«Це лінія фронту, яка має бути дуже сильною. Нам потрібна протиповітряна і протиракетна оборона, а також більша присутність союзницьких сил у регіоні», – сказав Науседа 30 травня після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Вільнюсі, повідомляє агентство dpa.

«Довгострокова прихильність Німеччини до безпеки Литви є необхідною для всього східного флангу НАТО», – сказав він.

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Штайнмаєр пообіцяв Литві допомогу Німеччини у разі російської агресії.

Зараз 760 німецьких солдатів входять до складу бойового підрозділу НАТО в Литві під керівництвом Німеччини.

У червні 2022 року НАТО визнало Росію основною загрозою, висловивши намір відповідати на цей виклик «в об’єднаний і відповідальний спосіб».

Цього місяця агентство Reuters із посиланням на посадовців НАТО, повідомило, що на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі лідери країн блоку погодять секретний документ, який деталізує відповідь на загрози Росії.

Очікується, що на саміті в липні представники НАТО «схвалять тисячі сторінок секретних військових планів», які вперше з часів Холодної війни визначатимуть оборону від потенційної російської загрози.