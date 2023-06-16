Сейм Польщі ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО.

«Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про членство України в Північноатлантичному альянсі», – йдеться у повідомленні сейму в твітері.

Зі свого боку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував польським колегам і союзникам за «сталу підтримку України».

У Telegram-каналі Верховної Ради вказано основні тези резолюції:

Нині Україна захищає не лише свою державність, а й спільні цінності, такі як демократія та порядок, заснований на міжнародному праві;

Із військової точки зору вступ України до НАТО також буде вигідним для Альянсу;

Майбутній саміт у Вільнюсі має вирішальне значення для відносин НАТО та України й має стати місцем дебатів щодо їхнього майбутнього. Процедура запрошення до Альянсу Фінляндії та Швеції може бути застосована й до України;

Сейм Республіки Польща підтримуватиме зусилля щодо посилення політичної та практичної співпраці між Альянсом і Україною й побудови консенсусу щодо вступу України до НАТО.



15 червня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав союзників по НАТО запросити Україну до членства в Альянсі.

Минулого року Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.