Литовська компанія Yukon, можливо, все ще постачає оптику в Росію – дані розслідування

Литовська компанія-виробник оптичних пристроїв Yukon Advanced Optics Worldwidе досі не пішла з Росії та постачає в цю країну товари, які можуть бути використані у війні проти України – про це йдеться у розслідуванні проєкту «Сканер» та литовської суспільної телерадіокомпанії LRT.

Група компаній Yukon Advanced Optics Worldwide була створена громадянами Білорусі та працює в Литві майже 20 років. Після російського широкомасштабного вторгнення в Україну вона засудила агресію Росії та заявила, що піде з російського ринку. Як стверджується у розслідуванні, цього не сталося.

Зокрема, стверджується, що торік компанія «Мезон-A», що входить до групи Yukon, отримала від російських клієнтів щонайменше 2,3 мільйона євро за продані товари. Серед основних замовників «Мезон-A» – компанія «ЦЕК», що займається продажем оптичних приладів та виконанням державного оборонного замовлення Росії.

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На початку лютого цього року нічні приціли Pulsar торгової марки Yukon Advanced Optics Worldwide були передані російським силам, що воюють в Україні, йдеться у розслідуванні. LRT та «Сканер» стверджують, що виявили також десятки інших випадків постачання на фронт приладів марки Pulsar. Про це писав, зокрема, російський провоєнний блогер Fighterbomber, який пише про військову авіацію Росії та її участь у війні в Україні.

Модель, передана росіянам у лютому, була зроблена на заводі «Белтекс Оптик» у Білорусі. Цей завод належить Yukon Group. Як стверджується, з початку війни «Мезон-A» заплатила «Белтекс Оптик» близько мільйона євро за прилади та виконану роботу.

Представники вільнюської компанії заявляють, що на фронті могли з’явитись пристрої, продані раніше, а не минулого року. Крім того, стверджується, що йдеться про товари, які призначені не для використання у військових цілях, а, наприклад, для полювання.

Компанія при цьому постачає свою продукцію також і Україні.