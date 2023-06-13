Литва дозволила проживання російському пілоту, який втік, щоб не бомбити Україну

Російському льотчику Дмитру Мішову, який відмовився воювати в Україні та втік до Литви, дозволено проживати в країні під час очікування на розгляд його прохання про притулок, повідомляє видання Delfi.

Відповідне рішення Департаменту міграції Литви надійшло 12 червня до Служби охорони державного кордону. Мішову дозволяється оселитися в обраному ним місці на території країни, повідомив агентству представник литовської прикордонної служби Гедрюс Мішутіс.

За інформацією литовської влади, Мішов незаконно потрапив до Литви не через зовнішній, а через внутрішній кордон ЄС. Сам він стверджував в інтервʼю Бі-Бі-Сі, що потрапив до Литви наприкінці травня, перейшовши кордон через ліс за допомогою опозиційно налаштованих відставних офіцерів. На початку червня російський офіцер здався міграційній владі Литви.

26-річний лейтенант Мішов – випускник Сизранського вищого військового авіаційного училища, він служив у 15-й бригаді армійської авіації, яка з першого дня бере участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну. За місяць до початку масштабної війни пілот подав рапорт про звільнення зі збройних сил. Його служба в армії мала закінчитися в жовтні. Проте після оголошення мобілізації в Росії його звільнення було скасоване. У січні пілота зобовʼязали вирушити на фронт. Не допомогли ані спроби оскаржити рішення в суді, ані те, що він порізав собі вени. Тоді лейтенант вирішив сховатися за кордоном.

Опинившись у Литві, Мішов дав інтервʼю Бі-Бі-Сі, в якому розповів, як і чому намагався звільнитися з армії. Він заявив, що вважає війну в Україні злочином, скоєним задля збереження влади президента Росії Володимира Путіна. Армія, на його думку, до війни була абсолютно не готова і досі в ній не зацікавлена. «Я військовий, я маю захищати свою країну від агресії. Я не маю брати участь, не маю бути співучасником злочину», – каже офіцер. За його словами, військові не вірять пропаганді Кремля і не вважають, що в Україні правлять нацисти чи що Київ готував напад.