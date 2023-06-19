Зеленський очікує на проміжну оцінку виконання Україною рекомендацій Єврокомісії цього тижня

Президент Володимир Зеленський провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 19 червня – про це сторони повідомили увечері в понеділок.

Вони звернули увагу на те, що розмова відбулася напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні, запланованої на 21 і 22 червня. Вона стосувалася, зокрема, подальшої фінансової підтримки України та перспектив 11-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

«Цього тижня очікуємо оприлюднення проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії», – додав Зеленський.

Фон дер Ляєн, зі свого боку, заявила, що підтримка України з боку ЄС розрахована на довгострокову перспективу.

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«Ми обговорили фінансову підтримку ЄС після 2023 року та прогрес, якого досягла Україна в своїх реформах», – додала очільниця Єврокомісії.

Єврокомісія рекомендувала для заявки України на членство в ЄС виконати сім рекомендацій щодо судової реформи (зокрема, Конституційного суду, функціонування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів); боротьби з корупцією; з відмиванням грошей; реформи правоохоронного сектору; впровадження антиолігархічного законодавства; реформи медіасфери; реформи законодавчої бази щодо нацменшин.

За урядовим звітом від березня 2023 року, Україна виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.