В Офісі омбудсмена назвали кількість дітей, яких в ЄС забрали з сімей українських біженців

Представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова заявила про 240 випадків, коли соціальні служби європейських країн забирають дітей з сімей українських біженців. Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.



«Через відмінності у законодавстві, у європейських країнах трапляються випадки, так би мовити, відібрання дитини у людей, з якими вона перебуває. Станом на зараз таких випадків зафіксовано 240. Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину із сім’ї», – сказала вона.



За її словами, тут є недопрацювання з боку України.



«Тому що ми мали повідомити людей, сказати: «Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури». Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку. Офіс уповноваженого намагається слідкувати за цією історією, моніторити ситуацію, надавати правову допомогу жінкам або сім’ям, які опинилися в такій ситуації. Ми працюємо зараз із міжнародними організаціями, щоб врегулювати це питання, і щоб ті, хто потрапив у таку ситуацію, отримали, дві речі – правову допомогу і переклад», – зазначила Суслова.

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Представниця омбудсмена пояснила, що родичі дітей, яких забрали європейські соціальні служби, мають обов’язково звернутися до консульського відділу і поінформувати їх, також вони можуть звернутися до Офісу уповноваженого з прав людини.



«Ми візьмемо це питання на контроль, будемо комунікувати з консулом, з міжнародними партнерами для врегулювання цієї ситуації», – додала вона.

На початку травня Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українській владі відомі «декілька десятків» випадків вилучення дітей з родин біженців у ЄС.

Станом на 1 червня близько 1,3 мільйона українських дітей проживають у країнах Європейського союзу.