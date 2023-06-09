Угорщина критикує угоду ЄС про правила щодо надання притулку

Угорщина розкритикувала як «неприйнятну» угоду Європейського союзу про перегляд правил блоку щодо країн-членів, які приймають шукачів притулку та мігрантів.

«Брюссель зловживає своєю владою. Вони хочуть силою переселити мігрантів до Угорщини. Це неприйнятно, вони хочуть силою перетворити Угорщину на країну мігрантів», – написав у Twitter речник уряду Золтан Ковач, цитуючи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

8 червня держави-члени ЄС досягли згоди щодо нового пакту про міграцію та притулок, який було представлено у вересні 2020 року.

У Єврокомісії досягнення угоди назвали «справжній прорив після років напружених переговорів».

«Ця угода створює хорошу основу для переговорів між Європейським парламентом і Радою. Було досягнуто загального підходу щодо двох ключових основ Пакту: Положення про надання притулку та управління міграцією та Положення про процедуру надання притулку. Ці пропозиції дозволять створити більш справедливу, ефективнішу та стійку систему управління притулком та міграцією», – йдеться у заяві комісії.

Згідно з угодою, як пише DW, кожна країна нестиме відповідальність за прийом певної кількості мігрантів, але не обов’язково повинна приймати їх. Проте держави, які не бажають приймати нелегальних мігрантів і біженців, можуть допомогти країнам, які їх приймають, за допомогою виділення коштів – близько 20 тисяч євро на людину, а також обладнанням або персоналом.