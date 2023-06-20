Повітряні сили про удар РФ: знищено 32 із 35 дронів

Українські військові в ніч на 20 червня збили 32 із 35 запущених Росією ударних безпілотників, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«У ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об’єктах України. Пуски здійснювались північного та південного напрямків – Брянська область і східне узбережжя Азовського моря», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що 30 «Шахедів» знищили сили і засоби Повітряних сил, ще два – підрозділи Сухопутних військ.

«Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «Шахедів», – заявили військові.

Також вони уточнили, що вночі загарбники завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.

Раніше сьогодні про влучання внаслідок російського удару повідомили представники влади Запоріжжя і Львова. У Запоріжжі цілями удару стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Постраждалих в обох регіонах немає.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в ніч на 20 червня в повітряному просторі навколо Києва сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько 20 безпілотників, запущених Росією. «Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

«За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години», – додав він.

За даними влади, інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не було.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».