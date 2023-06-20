«Дрони заходили хвилями» – у КМВА навели подробиці нічної атаки РФ

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в ніч на 20 червня в повітряному просторі навколо Києва сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько 20 безпілотників, запущених Росією.

«Чергова масована повітряна атака на столицю. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси Shahed. Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів», – заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

«За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години», – додав він.

За даними влади, інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не було.

Раніше сьогодні про влучання внаслідок російського удару повідомили представники влади Запоріжжя і Львова. У Запоріжжі цілями удару стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Постраждалих в обох регіонах немає.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська в ніч на 20 червня завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні, за попередніми даними, запустивши 30 іранських дронів «Шахед», 28 із яких збили сили ППО.

«Також, по Запоріжжю і його околицях окупантами було застосовано сім ракет С-300 – інформація наразі уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».