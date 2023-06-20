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«Не вистачає засобів ППО» – Ігнат розповів, чому «шахеди» долетіли до Львова

Юрій Ігнат наголошує, що покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, неможливо

Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити усю територію від російських атак, тому випущені російськими силами дрони Shahed-136/131 вночі долетіли до Львова. Про це ветері Радіо Свобода сказав речник командування Повітряних Сил України ЗСУ Юрій Ігнат.

«Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. І покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами – великого та середнього радіусу дії – неможливо. Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль», – сказав Ігнат в ефірі програми «Свобода Ранок».


За його словами, при цьому мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити «шахеди», які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. Також старі винищувачі, які є на озброєнні України, не дуже ефективні.

«Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі – ред.). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16», – резюмував Ігнат.

Вночі 20 червня в більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Київська міська військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі навколо Києва сили протиповітряної оборони виявили і знищили близько 20 безпілотників, запущених Росією. За даними військових, основним напрямком атаки іранських дронів була Київщина.

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Про влучання внаслідок російського удару повідомили представники влади Запоріжжя і Львова. У Запоріжжі цілями удару стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

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