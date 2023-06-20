У Львові повідомляють про зміну маршруту трамваїв через обстріли 

У Львові через ранкові обстріли три трамваї змінили маршрут, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку», – написав він у телеграмі.

Крім того, за його словами, на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, щоби не збільшувати трафік.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що Росія в ніч на 20 червня запустила 35 іранських дронів «Шахед» по Україні, 32 із яких збили сили ППО.

«Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «Шахедів», – заявили військові.

Також вони уточнили, що вночі загарбники завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.

Про влучання внаслідок російського удару повідомили представники влади Запоріжжя і Львова. У Запоріжжі цілями удару стали комунікації, майно і техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Постраждалих в обох регіонах немає.