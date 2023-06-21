Генштаб: Росія вночі завдала чергового удару дронами по Україні, на сході було 40 бойових зіткнень

У ніч на 21 червня Росія завдала чергового ракетного й авіаційного ударів іранськими ударними безпілотниками Shahed по Україні, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Там додали, що інформація щодо наслідків удару ще уточнюється.

«За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу Shahed, сімома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-М» по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БпЛА Shahed», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що минулої доби загарбники завдали 83 авіаційних удари і здійснили 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень», – повідомили у командуванні.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наступ українських військ на півдні триває за планом, є «певні просування», але «тривають запеклі бої».

«Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що «вигризаємо кожен метр землі у ворога». Водночас у нас є напрямки, де навпаки – ворог наступає, а ми в обороні. Наприклад, Куп‘янський і Лиманський», – написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона наголосила, що «головний удар ще попереду».

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».