Росія збільшила кількість носіїв ракет у Чорному морі до 8 – ОК «Південь»

Російські війська вивели надводний ракетоносій на бойове чергування в Чорному морі, повідомляє оперативне командування «Південь» на початку доби.

«Станом на зараз корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до 8 одиниць: до нього доєднався фрегат «Адмірал Макаров», споряджений 8️ «Калібрами», – йдеться в заяві.

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Командування оцінює рівень ракетної небезпеки як підвищений і закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила 18 червня, що Росія тримає в Чорному морі підводний ракетоносій, що «посилює небезпеку».