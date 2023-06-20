За останні два місяці українські військові знищили 13 російських «Кинджалів» – Олещук

За останні два місяці українські військові знищили 13 російських гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал», повідомив командувач Повітряних сил України генерал Микола Олещук.



«13 ракет Х-47 «Кинджал» знищено протягом травня-червня, а ще – понад двадцять балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху», – написав у телеграмі.



Микола Олещук вручив нагороди воїнам зенітних ракетних військ Повітряних Сил, які захищають Київщину (і не тільки) від російських атак.



«Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК «Patriot» і зруйнували міф про «непереможний» російський «Кинджал», – розповів він.



4 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал».

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Офіційно Збройні сили України отримали два комплекси Patriot, кожен із яких має по шість пускових установок. Одну батарею надали США, другу – Німеччина. Надходження систем Patriot дозволило Україні перехоплювати балістичні та більш швидкісні крилаті ракети.

Після цього Росія вже кілька разів заявляла про ураження комплексів Patriot. Україна це заперечила. Президент України Володимир Зеленський 18 червня заявив, що жодного комплексу Patriot не знищили, всі працюють.