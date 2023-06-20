Генсек ООН «розчарований» виключенням порту Південний з Чорноморської зернової ініціативи

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш прокоментував перебіг експорту зерна з українських портів, йдеться в повідомленні пресслужба ООН від 20 червня.

«Генеральний секретар розчарований уповільненням темпів перевірок і виключенням порту Південний з Чорноморської ініціативи. Це призвело до скорочення руху суден, які заходять і виходять з українських морських портів, що призвело до падіння поставок основних продуктів харчування на світові ринки», – йдеться в заяві.

За даними ООН, експорт харчів морським коридором сягнув піку в жовтня 2022 року на рівні 4,2 мільйона метричних тонн і відтоді впав до мінімальних 1,3 мільйона в травні 2023-го.

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Ґутерріш закликав сторони угоди «зробити все можливе», щоб продовжити угоду.

ООН знову виступило за продовження експорту як харчів із України, так і російських продовольства та добрив.

У травні Міністерство інфраструктури Росії повідомило, що російська сторона в Спільному координаційному центрі «продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт «Південний».

Зернова угода була продовжена на два місяці у середині травня. Представники Росії наголошували, що наступне продовження договору буде можливим лише за умови відновлення транзиту російського аміаку до Європи.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року МЗС Росії заявило, що Москва повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Угода дозволила поновити експорт зерна з українських портів, які були заблоковані через російську агресію. До цього ООН мала побоювання, що блокада експорту призведе до харчової кризи в найбідніших країнах. На початку травня ООН повідомляла, що учасники угоди не змогли домовитися про її продовження.