На правобережжі Херсонщини вода відходить: в ОВА розповіли, скільки населених пунктів все ще підтоплені

На Херсонщині рівень води зменшується, підтоплення ще є у 21 населеному пункті. Напередодні повідомлялося про підтоплення 22 населених пунктів.



«Рівень води знижується і сьогодні становить 62 см. На правобережжі підтопленими залишаються 818 будинків у чотирьох населених пунктах», – розповів Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



У ДСНС повідомили, що на тимчасово окупованій лівобережжя Херсонщини підтоплені 17 населених пунктів.



За даними рятувальників, станом на ранок 20 червня залишаються частково підтопленими 8 городів в 4 населених пунктах Баштанського району Миколаївщини. Напередодні голова ОВА Віталій Кім заявив, що на території Миколаївської області не залишилося підтоплених будинків, вода відступила.

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Руйнування дамби Каховської ГЕС, яке сталося 6 червня, спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. У Генштабі ЗСУ 12 червня повідомили, що в затопленій Голій Пристані Херсонської області російські окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після «отримання хабаря», при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка. Військові кажуть, що місцевих мешканців переселяють до окупованого Криму та російського Краснодару.

Перевірити ці дані з інших джерел не є можливим.