ISW: створений Росією інцидент на ЗАЕС – «малоймовірний, але не неможливий»

Американський Інститут вивчення війни (ISW) відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського, який із посиланням на дані української розвідки, сказав, що російські війська готуються здійснити можливу диверсійну атаку на Запорізькій атомній електростанції.

«Створений Росією радіаційний інцидент на ЗАЕС залишається малоймовірним, але не неможливим… Російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіологічного інциденту на ЗАЕС, який може вплинути на їхні сили більше, ніж на українські сили на Каховському водосховищі, зважаючи на умови на момент інциденту», – йдеться в повідомленні.

«Навмисний радіаційний інцидент може також залишити багато територій на окупованому півдні України непридатними для проживання й управління, що ще більше погіршить здатність Росії зміцнити окупацію півдня України, а знищення електростанції було б радикальною дією», – додали аналітики.

В ISW допускають, що російські сили можуть сигналізувати про те, що вони готуються до диверсій на ЗАЕС, щоб відохотити українські сили від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі.

«Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози (переважно створені самою Росією) для безпеки ЗАЕС, намагаючись тиснути на Україну, щоб вона стримувала свої військові дії, та запобігти подальшій безпековій допомозі Заходу Україні», – кажуть аналітики.

Проте вони наголошують, що руйнування дамби у Новій Каховці також завдало шкоди російським силам, і можливі російські плани зі здійснення диверсії на ЗАЕС «не можна виключати, а Україна та її партнери повинні бути готові до них».

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.