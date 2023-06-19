ОГП: в Україні кількість загиблих через агресію РФ дітей зросла до 490

В Україні, за даними ювенальних прокурорів, станом на ранок 19 червня підтверджена загибель 490 дітей внаслідок повномасштабної війни, початої Росією. Ще щонайменше 1026 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

«18 червня внаслідок обстрілу ворогом міста Білопілля Сумської області загинув 5-річний хлопчик», – уточнили в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні, попри наявні свідчення і докази.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 5 червня підтвердило загибель 8 983 і поранення 15 442 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.