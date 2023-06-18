У День батька війська РФ обстріляли Сумщину – загинули чоловік та його 4-річний син – ОГП

Російські війська знову обстріляли прикордоння Сумщини, загинули батько та син, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу м.Білопілля загинули цивільні особи – батько і син. Уточнена інформація буде надана додатково», – йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, 18 червня російські війська упродовж дня з території РФ з артилерії обстрілювали центральну частину міста Білопілля – внаслідок обстрілу загинув 4-річний хлопчик та його батько, які перебували на вулиці.

В Україні День батька відзначають у третю неділю червня. Цього року День батька припадає на 18 червня.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 5 червня підтвердило загибель 8 983 і поранення 15 442 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.