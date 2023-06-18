Суслова: 168 інтернатів евакуювали за кордон через російську агресію

168 інтернатних закладів евакуювали за кордон через повномасштабну війну, повідомила представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту Ірина Суслова.



«Всього із 727 закладів в евакуації зараз 214, з них в межах України – 55, і за кордоном – 168. Це орієнтовно 7125 дітей. Такі заклади мають залишатися у безпечних місцях. Вони не мають повертатися на ті території, де неможливо забезпечити безпеку», – розповіла вона в інтерв’ю Радіо Свобода.

Читайте також: Відібрання дітей у Європі, повернення інтернатів в Україну та потреби переселенців. Інтерв’ю з представницею омбудсмена Сусловою

Станом на 1 червня близько 1,3 мільйона українських дітей проживають у країнах Європейського союзу.

Уряд 1 червня доручив обласним військовим адміністраціям евакуювати дітей із закладів цілодобового перебування, розташованих у зоні бойових дій менше ніж за 50 кілометрів від кордону з Росією і менше ніж за 100 кілометрів від тимчасово окупованої території.