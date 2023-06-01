Уряд доручив ОВА евакуювати дітей із інтернатів та інших закладів у зоні бойових дій

Кабінет міністрів доручив обласним військовим адміністраціям евакуювати дітей із закладів цілодобового перебування, розташованих у зоні бойових дій менше ніж за 50 кілометрів від кордону з Росією і менше ніж за 100 кілометрів від тимчасово окупованої території, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Врегулюємо питання тимчасової евакуації та повернення за місцем проживання дітей, які навчаються в закладах цілодобового перебування. Йдеться про будинки дитини, спецзаклади, прихистки для дітей, будинки-інтернати», – сказав Шмигаль на засіданні уряду 1 червня.

Уряд також розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. За словами голови уряду, після війни це «дасть змогу дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора».