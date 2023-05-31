У Росії змінюють імена й дати народження депортованих українських дітей – Верещук

Російська влада змінює імена та дати народження незаконно депортованих українських дітей, заявила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«У Росії, де в усіх регіонах їх (дітей – ред.) ховають, змінюють ідентичність, змінюють імена, прізвища, дати народження, роблять усе, щоб асимілювати, а фактично – чинять акт геноциду стосовно наших дітей, насильно русифікують, дають так звані паспорти, роблять усе, щоб діти забули про свою рідну землю, забули мову, забули культуру і прийняли, як вони кажуть, нову реальність», – цитує агенція «Інтерфакс-Україна» Ірину Верещук з її виступу на конференції конференції «UA: Війна. Недоспівана колискова».

Верещук наголосила на необхідності масової міжнародної підтримки в питанні повернення українських дітей.

«Нам потрібен тиск на Росію. Ми повинні знайти механізм негайно, тому що кожен день, доки діти залишаються там, це мінус до їхнього майбутнього. Це втрата їхньої ідентичності», – сказала Верещук.

Коментарів російської сторони з цього приводу немає.

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

31 травня російське видання «Важные истории» повідомило, що близько двох з половиною тисяч дітей-сиріт або тих, які залишилися без батьківського піклування, могли вивезти до Росії з початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».