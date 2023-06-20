ISW: українські війська провели контрнаступальні операції на трьох ділянках і мали успіхи

Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і досягли успіхів 19 червня, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що, за даними російських військових блогерів, українські війська продовжували наступати на північний захід, північний схід і південний захід від Бахмута 19 червня і просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута).

В ISW також згадують слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, яка повідомила, що за минулий тиждень українські війська на Таврійському (Запорізькому) напрямку просунулися до семи кілометрів і звільнили 113 квадратних кілометрів території, у тому числі вісім населених пунктів на заході Донецької і заході Запорізької областей.

«Російські військові блогери стверджували, що українські війська атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, підтверджують, що українські війська звільнили П’ятихатки, приблизно за 25 км на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері в ефірі телемарафону Ганна Маляр заявила, що українським оборонцям «доволі складно просуватися, адже ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ».

«Противник не буде здавати позиції легко, і ми повинні налаштуватися на те, що це буде жорсткий двобій. Власне те, що зараз і відбувається. Не варто вимірювати результат роботи сил оборони виключно населеними пунктами та пройденими кілометрами. Бо критеріїв ефективності військових дій значно більше. Операція, яка триває, має декілька завдань і військові ці завдання виконують. Вони рухаються так як повинні були рухатись. І найбільший удар ще попереду», – заявила заступниця міністра оборони.

За її словами, «гаряче» зараз і на сході, і на півдні.

«Попри те, що наші війська наступають на декількох напрямках півдня, ворог концентрує чимало своїх зусиль саме на сході і там продовжує наступати. Бо для ворога основний напрямок наступу – саме там, адже агресор не полишає мету вийти на кордони Донецької та Луганської областей», – додала вона.

Напередодні розвідка Великої Британії заявила, що Росія за останні 10 днів, ймовірно, перекинула значні частини Дніпровського угруповання сил зі східного (лівого) берега Херсонської області на Запорізький і Бахмутський напрямки для відповіді на контрнаступальні дії України.

У своєму попередньому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що українські війська, можливо, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій. Проте, як зауважили в ISW, «оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає завершення контрнаступу України».

Повідомлення про перехід українських військ у наступ з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.