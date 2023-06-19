Фронт та бригади наступу – Зеленський повідомив, що обговорювали на Ставці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорювали дві теми – фронт та бригади наступу.
«Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу. Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час», – написав він у телеграмі.
Також глава МВС Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань, додав Зеленський.
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Напередодні Володимир Зеленський заявив, що крокам із деокупації немає та не буде альтернативи.
Раніше у Міноборони України повідомили, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська звільнили 8 населених пунктів. Українські підрозділи на Таврійському напрямку просунулися на відстань до 7 кілометрів.
Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня припустили, що українські війська, можливо, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику для майбутніх операцій. Проте, як зауважили в ISW, «оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, і ця пауза не означає завершення контрнаступу України».
Повідомлення про перехід українських військ у наступ з’явилися на початку червня. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.
Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ: «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально».
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