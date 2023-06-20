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Донбас

Атака на Лиман. РФ намагається «збити» наступ ЗСУ?

Вранці 20 червня український Генштаб повідомив, що Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а там, де ведуть оборону – жодна позиція не втрачена.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

«За минулу добу на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль, та Новоданилівка – Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Окупанти, за його словами, підтягують резерви до місць наступу ЗСУ і намагається повернути втрачені позиції.

Водночас Генштаб зазначив у звіті, що Росія посилила штурми на Донбасі. Зокрема, агресор безуспішно атакував у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та на захід від Діброви Донецької області на Лиманському напрямку. Також Сили оборони стримують натиск росіян у районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки біля Вугледару.

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Активізацію армії Росії на Донбасі раніше зауважила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському та Куп'янському напрямках, намагаючись перехопити у нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів», – заявила вона.

Головні питання випуску:

Навіщо Росія посилила тиск на Донбасі на тлі наступу ЗСУ на Півдні?

Чим ризикують росіяни, не переходячи в оборону на Сході?

І коли ЗСУ підберуться до головної лінії оборони Росії на Півдні?

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