«Горіло добре». Як на Півдні артилерія морпіхів розчищає шлях піхоті

Російська армія на Півдні підготувала три лінії оборони – на численних супутникових знімках можна побачити танкові рови, «зуби дракона», опорні пункти, об'єднані в єдину систему, та мінні поля. Щоб знищити ці укріплення та розчистити шлях піхоті, щодня активно працюють артилеристи. Про роботу «богів війни» на південному напрямку – у репортажі журналістів телепроєкту Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Постріл за пострілом

Одна з лісосмуг на південному заході Донецької області приховує типовий район зосередження українських військовослужбовців. Біля самохідної артилерійської установки кипить робота. Екіпаж нещодавно повернувся з вогневої, в машину заливають паливо і очікують на нову команду.

«Виїзди є, виїжджаємо на добу, відпрацьовуємо і відпочиваємо. Сьогодні зранку приїхали, відпрацювали, зараз відпочиваємо і знову їдемо на виїзд. Цілі різні: піхота, може бути якесь укриття, якісь склади. Сьогодні по складах відпрацювали, результат хороший. Горіло добре», – посміхається військовослужбовець 37-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) ЗСУ Роман.

«У нас принцип роботи – розвідувально-вогневий комплекс, так званий РВК. Тобто злітає дрон, нас коригує. Коли вони готові, ми починаємо стріляти», – розповідає військовослужбовець з позивним «Шпак».

Поки говоримо, артилеристам надходить команда «до бою». Військові демаскують гармату і вирушають на вогневу. Декілька кілометрів польовими дорогами, і ми на місці. Координати цілі надійшли з безпілотника, він же коригуватиме вогонь.

Після першого пострілу невелика поправка, і за ним по противнику відправляють другий снаряд.

«Наразі ми працюємо по розміщенню особового складу в схожій лісопосадці, де ми з вами перебуваємо», – пояснює «Шпак».

Розмову перериває повідомлення від командира батальйону – «на цих самих установках три снаряди швидким». Ця команда означає, що артилеристи влучили. Постріл за пострілом, і військові швидко покидають вогневу, щоб не прилетіло у відповідь. Існує загроза як контрбатарейної боротьби противника (вогонь по артилерійських системах ЗСУ – ред.), так і російських безпілотників.

«Щоб не «палити» себе і свої позиції, ми швидко, 5-6 пострілів зробили, і тікаємо на іншу позицію», – розповідає військовослужбовець з позивним «Гроза».

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Він – один з небагатьох, хто у підрозділі на контракті. Підписав його після строкової служби. Більшість його побратимів – мобілізовані у січні та лютому цього року. Один із них – Роман.

«Пройшов курс базової загальновійськової підготовки і якось так випадково нас всіх, 100 чоловік, відправили в артилерію. Отримав фах навідника, навчився і зараз тимчасово виконую обов'язки командира гармати», – розповідає Роман.

Працюють морпіхи на САУ М109L – це італійська модифікація американської гармати. Машина 1969 року виробництва, але оскільки була вона на консервації, то і ходова, і артилерійська частина, розповідають військові, тут фактично нові.

«Декілька місяців ми вже з нею крутимось, враження хороші, попадаємо добре», – каже «Гроза».

«Гвоздика» – стара, але надійна

На іншій ділянці українського наступу зі схожими цілями працює САУ «Гвоздика». Тут стріляють зі стаціонарних позицій, тому гармата максимально замаскована серед дерева. На перший погляд її не те що з безпілотника, на землі складно помітити.

«Як я дивився на картинку своєї стрільби, то це була заміна позицій противника або підтримання його сил новою живою силою. Ми відпрацювали туди, ми відпрацювали туди дуже точно, з великим успіхом і подавили того ворога, навіть знищили, можна так сказати», – розповідає морський піхотинець з позивним «Шульц».

Цей екіпаж САУ з 36-ї бригади морської піхоти на війні вже понад рік. Встигли взяти участь у боях в Херсонській і Донецькій областях. Тепер – Запорізька. Протягом усього цього часу артилеристи працюють на радянській гарматі «Гвоздика», яку ЗСУ передала Польща.

«Може, це не «три сімки» (американська гаубиця М777, її ще називають і «три сокири» – ред.), не М109, на них ми ще не працювали, не знаємо, але це нормальна бойова техніка, надійна», – розповідає військовослужбовець з позивним «Моряк».

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«Артилерія береже кров піхоти. Це залізний вислів, людина, яка це придумала, вона дуже розумна. Тому що піхота без артилерії не зможе, а артилерія без піхоти», – додає «Шульц».

Брак боєприпасів та артилерійських систем є однією з причин, чому український наступ розвивається повільніше, ніж очікували, – про це в інтерв’ю CNN заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Однак, за його словами, уявлення про те, що він має бути швидким, не відповідає дійсності – операція розвивається за планом.