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Зеленський опублікував відео про звільнення Старомайорського на Донеччині

Зеленський привітав звільнення села словами «Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!»

Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у Telegram опублікуав відео з військовими, які повідомляють про звільнення села Старомайорське на Донеччині.

На відео з українським прапором стоять бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти разом з 7-м окремим батальйоном «Арей», і кажуть, що село звільнене.

«Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!», – написав Зеленський.

Напередодні речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов підтвердив, що українські війська досягнули успіху в районі Старомайорського Донецької області на південному фронті. Це Бердянський напрямок – на південь від Великої Новосілки.

Сьогодні Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні заявив, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

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