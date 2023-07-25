ЗСУ мають успіх на південному фронті – речник Генштабу

Українські військові досягли успіху в напрямку населеного пункту Старомайорське на Бердянському напрямку – на південь від Великої Новосілки. Про це 25 липня повідомив в ефірі телемарафону речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Українські війська «закріплюються на досягнутих позиціях», сказав він, додавши, що російські сили «чинять потужний опір».

У оновленому зведенні 25 липня Генеральний штаб заявив, що російські війська продовжують зосереджуватися на запобіганні просуванню України на південному фронті, що свідчить про жорсткий опір.

«Водночас ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зміцнюючи свої позиції», – додали в ньому.

Частина наступальних операцій у напрямку Мелітополя відбуваються на південь від міста Оріхів, за останні 24 години в цьому районі також було певне просування, вказують у Генштабі.

Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що ЗСУ, за повідоменнями, змогли просунутися на 1,7 кілометра до північно-східної околиці села Роботине. Цей прогрес підтвердили також кілька російських військових блогерів. Частина з них повідомила, що Україна змінила вектор атаки в цьому районі, обійшовши російські укріплення за підтримки артилерії, відкинувши московські війська.