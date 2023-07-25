Генштаб повідомив про 35 бойових зіткнень за добу

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

За повідомленням, зокрема, на Бахмутському напрямку українські військові «успішно відбили атаки противника» в районах північно-західніше від Оріхово-Василівки, південніше від Іванівського і західніше від Кліщіївки.

«На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського… На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Красногорівки і Мар’їнки… На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках, «закріплюються на досягнутих рубежах».

У Генштабі також додали, що протягом минулої доби війська РФ завдали ракетного і 72 авіаційних удари, здійснили понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, внаслідок чого є загиблі й поранені серед цивільного населення, зокрема дітей, руйнування і пошкоджень зазнала портова інфраструктура і пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки.

У командуванні наголосили, що ймовірність завдання ракетних й авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні в інтерв’ю CNN заявив, що контрнаступ Києва відстає від графіка, але йде за планом. За його словами, «хибною є думка, що кожен контрнаступ має бути швидким».

Міністр сказав, що у російських військ – «серйозні зони безпеки з мінами», і «дуже важко прорватися».

За даними Міноборони України, українські війська за час наступу на південному фронті звільнили понад 192 квадратних кілометрів території. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр додала, що українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя і Бердянська.

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