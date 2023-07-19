Атака на Куп'янськ: остання надія Росії?

17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що армія Росії перейшла у наступ на Куп'янському напрямку. За його словами, війська РФ поставили собі за мету розгромити Сили оборони в районі Куп'янська і продовжити наступ углиб українських бойових порядків.

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Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий цього дня додав, що Росія зосередила на цьому напрямку понад 100 тисяч солдатів – більше, ніж угруповання військ СРСР, яке воювало в Афганістані.

Напередодні початку наступу Росії голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що Росія «намагається переходити від висування просто диверсійно-розвідувальних груп до масштабних штурмових дій».

Проте вже ввечері наступного дня 18 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ініціативу на Куп'янському напрямі вже у ЗСУ.

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Понад те, вона зазначила, що Сили оборони продовжують йти вперед на південь від Бахмуту – там, біля Кліщіївки, розташовані панівні висоти, які дозволяють тримати під вогневим контролем все місто.

А 19 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив про просування біля Оріхово-Василівки вже на північ від Бахмута.

Головні питання випуску:

На що розраховує Росія, атакуючи у напрямку Куп'янська – і які сили для цього зібрала?

Чому відкриття загарбниками нового фронту не зупиняє просування ЗСУ навколо Бахмуту та на Півдні?

І чи стане битва на Куп'янському напрямку останньою великою атакою РФ – перед можливою новою хвилею мобілізації у Росії?