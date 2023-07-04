Бахмутський поступ ЗСУ: Соледару та Горлівці приготуватися?

Щільне мінування, ешелонована оборона та рій різноманітних БПЛА у повітрі (від розвідувальних до камікадзе), – так, за словами українських військових, виглядають наразі Бахмут та його околиці. Це зруйноване місто російські війська перетворили на укріплений район. Проте під натиском ЗСУ загарбники змушені полишати позиції як у самому місті, так і на північному та південному флангах. Чому Бахмут важливий для російських військ, і як цим можуть скористатися ЗСУ – розібралося Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Що на флангах: Курдюмівка, Кліщіївка, Берхівка

Українські війська перехопили стратегічну ініціативу на фронті і мають просування. Так про загальну ситуацію в країні 28 червня повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ.

Що стосується Бахмута, то Генеральний штаб ЗСУ у зведенні від 3 липня був лаконічним: «Наші підрозділи рухаються на Бахмутському напрямку».

Більше подробиць повідомила 2 липня Ганна Маляр, заступниця міністра оборони: «На Бахмутському напрямку: на південному флангу рухаємось вперед, маємо частковий успіх на північному – тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки».

Цього ж дня російські пропагандисти визнали, що бійцям ЗСУ вдалося просунутися на південний захід від Кліщіївки (менше 7 км на південь від Бахмута).

Просування українських військ на північному і південному флангах відзначила британська розвідка, американський Інститут вивчення війни (ISW) – ще і наміри командування використати це просування ширшою мірою.

Успіхи українських військ на північ та південь від Бахмута, а також у самому місті підтверджують українські військові:

26 червня бійці 28-ї бригади встановили український стяг на дамбі у селі Курдюмівка (близько 19 км на південь від Бахмута).

бійці 28-ї бригади встановили український стяг на дамбі у селі Курдюмівка (близько 19 км на південь від Бахмута). Село Кліщіївка на південному фланзі ЗСУ фактично взяли під контроль, повідомив і ефірі «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) 29 червня Денис Ярославський , командир розвідувальної роти 57-ї бригади ЗСУ. «Це – стратегічна точка, з якої почнуться наступальні дії безпосередньо на південь Бахмута», – зазначив український військовий.

на південному фланзі ЗСУ фактично взяли під контроль, повідомив і ефірі «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) 29 червня , командир розвідувальної роти 57-ї бригади ЗСУ. «Це – стратегічна точка, з якої почнуться наступальні дії безпосередньо на південь Бахмута», – зазначив український військовий. Крім того, Ярославський зазначив, що тривають щільні бої за село Берхівка (одна з панівних висот біля Бахмута) на північному фланзі.

(одна з панівних висот біля Бахмута) на північному фланзі. І що російські війська були вибиті з позицій по вулиці Воїнів-інтернаціоналістів на північному сході Бахмута.

Чим важливий фланговий поступ

Прорив російської оборони та звільнення територій на північ та південь від Бахмута – матиме велике значення у перспективі.

Розвиток наступу і порушення логістики угрупування російських військ. «Бахмут може стати зараз історією успіху та прориву для наших військ і мотивуючим фактором для суспільства, війська і за кордоном», – каже військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він зазначає, шанси на те, щоб вийти і контролювати висоти навколо Бахмута, у ЗСУ – є. Контролювати фланги, – так само.

«Як наслідок: прострілювати основні лінії постачання і забезпечення, що йдуть безпосередньо в сам Бахмут», – підсумовує Мусієнко.

Оперативне оточення міста. «Зараз ми 24/7 контролюємо з повітря все, що відбувається безпосередньо в Бахмуті. Якщо будуть повністю взяті під контроль Берхівка та Кліщіївка – стратегічні висоти з півночі та з півдня – Бахмут можна буде брати в оперативне оточення, Бахмут буде проглядатися та прострілюватися на сто відсотків», – пояснює командир розвідувальної роти 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський.

Розтягування резервів. Коли втрата Бахмута стане реальною, – агресор вимушено перекидатиме додаткові резерви з різних ділянок фронту, і це вже відбувається, наголосив Давид Шарп, ізраїльський військовий оглядач в ефірі Радіо Донбас Реалії.

За словами Шарпа, таке розтягування резервів – один з найважливіших аспектів українського наступу і пошуку слабких місць в обороні військ РФ.

Деокупація. У самому місті під вогнем ЗСУ російські військові вже починають стискатися до центру, зазначає Денис Ярославський.

Давид Шарп прогнозує у випадку подальшого успішного просування ЗСУ флангами упродовж декількох тижнів наступну дилему для Росії.

«Будь-яка воююча сторона, якщо вона опиняється у такому напівоточенні, коли логістика постачання під загрозою, а з флангів над тобою нависає супротивник, – будь-хто у світовій історії опиняється перед дилемою ухвалення непростих рішень: чи то продовжувати із серйозними наслідками у подальшому, чи то йти геть».

Пропагандистські втрати. Давид Шарп наголошує: Бахмут для окупантів не має великого стратегічного значення. Проте, має іміджеве.

«Його теоретична втрата після того, як місяцями об нього билися, як це місто стало єдиним територіальним досягненням від минулого літа, – втратити його росіянам буде дуже неприємно з іміджевої точки зору», – каже військовий оглядач.

Наступ на Соледар. Успіхи на флангах дають можливість українським військам просунутися убік цього окупованого містечка, що розташоване на північ від Бахмута, зазначає Олександр Мусієнко.

Наступ на Горлівку. Від Бахмута до цього окупованого з 2014 року міста – близько 30 км. Успіхи ЗСУ довкола Бахмута відкриють шлях до Горлівки, переконаний Роман Світан, полковник запасу ЗСУ.

«Просування і на півночі убік Берхівки, і на півдні убік Кліщіївки і, у тому числі, уздовж водогону «Сіверський Донець – Донбас» на Курдюмівку... Ми відновлюємо свої втрачені взимку позиції уздовж водогону, займаємо панівні висоти і відкриваємо напрямок убік Горлівки. Тобто, повільно, але упевнено і відповідно до плану просувається наш наступ», – зазначив Світан в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Успіхи українських військ на флангах довкола Бахмуту та контроль над панівними висотами у Берхівці та Кліщіївці завдяки відволіканню резервів Росії у перспективі можуть сприяти деокупації самого міста: не виключено, що і шляхом нового «жесту доброї волі» з боку Росії. А ще – руху ЗСУ убік захоплених Соледара та Горлівки і подальшому наступу на інших ділянках фронту. Однак це не буде швидко.

Російські війська створили тут ешелоновану оборону, яку без переваги авіації у повітрі українським захисникам доводиться важко долати у ближніх боях. Метр за метром.

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