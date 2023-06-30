Журналісти підтвердили загибель щонайменше 26 801 російського військового в Україні

Станом на 30 червня російські журналісти змогли встановити імена 26 801 російського військового, що загинули під час війни Росії проти України. Втрати підрахували видання «Медиазона» і російська служба Бі-Бі-Сі спільно з командою волонтерів, користуючись даними із відкритих джерел.

Число підтверджених загиблих серед в’язнів перевищило п’ять тисяч осіб. Журналісти також підтвердили загибель 2674 мобілізованих росіян. Вони зауважують, що кількість загиблих мобілізованих вперше за весь час спостережень перевищила кількість загиблих добровольців.

До 30 червня вдалося підтвердити загибель понад 2250 офіцерів російської армії й інших силових структур. 263 із них мають звання від підполковника і вище.

Найбільше загиблих – зі Свердловської області Росії, Краснодарського краю, Челябінської області, Башкирії, Бурятії та Ростовської області РФ.

Журналісти збирають інформацію про загиблих російських військових від початку повномасштабних бойових дій. До моніторингу потрапляють лише ті люди, чию смерть вдалося встановити на основі відкритих джерел. Реальне число загиблих, на думку авторів дослідження, може бути помітно більшим.

Міноборони Росії не публікує офіційних даних про свої втрати на війні проти України. Востаннє влада Росії наводила загальну кількість загиблих у вересні 2022 року – 5 937 осіб.

У червні 2023 року міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за час українського контрнаступу російське об’єднане угруповання військ нібито втратило 71 військовослужбовця, ще 210 – були поранені.

Водночас у Генштабі ЗСУ заявляють про значно більші російські втрати. За останніми даними українських сил, загальні втрати РФ на війні в Україні перевищили 228 тисяч осіб.

Крім того, цього місяця розвідка Великої Британії повідомила, що армія РФ «зазнає найбільших втрат від часів піку битви за Бахмут» на тлі проведення україними силами наступальних дій на фронті.