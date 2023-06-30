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Генштаб: втрати РФ на війні в Україні перевищили 228 тисяч осіб

Близько 560 військових РФ загинули за минулу добу, кажуть у Генштабі ЗСУ

Російські війська втратили близько 560 своїх військових за попередню добу, воюючи в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 червня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 228 340 осіб із 24 лютого 2022 року.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • 4 0341 танків (+3)
  • 7 863 бойових броньованих машин (+6)
  • 4 127 артилерійських систем (+11)
  • 630 реактивних систем залпового вогню (+3)
  • 389 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 315 літаків
  • 308 гелікоптерів
  • 3 519 безпілотників (+6)
  • 1 261 крилата ракета
  • 18 кораблів і катерів
  • 6 785 автомобілів та автоцистерн (+5)
  • 569 одиниць спеціальної техніки

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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