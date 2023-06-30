Генштаб: втрати РФ на війні в Україні перевищили 228 тисяч осіб

Російські війська втратили близько 560 своїх військових за попередню добу, воюючи в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 червня.
Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 228 340 осіб із 24 лютого 2022 року.
Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- 4 0341 танків (+3)
- 7 863 бойових броньованих машин (+6)
- 4 127 артилерійських систем (+11)
- 630 реактивних систем залпового вогню (+3)
- 389 засобів протиповітряної оборони (+1)
- 315 літаків
- 308 гелікоптерів
- 3 519 безпілотників (+6)
- 1 261 крилата ракета
- 18 кораблів і катерів
- 6 785 автомобілів та автоцистерн (+5)
- 569 одиниць спеціальної техніки
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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