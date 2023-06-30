Генштаб: втрати РФ на війні в Україні перевищили 228 тисяч осіб

Російські війська втратили близько 560 своїх військових за попередню добу, воюючи в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 червня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 228 340 осіб із 24 лютого 2022 року.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

4 0341 танків (+3)

7 863 бойових броньованих машин (+6)

4 127 артилерійських систем (+11)

630 реактивних систем залпового вогню (+3)

389 засобів протиповітряної оборони (+1)

315 літаків

308 гелікоптерів

3 519 безпілотників (+6)

1 261 крилата ракета

18 кораблів і катерів

6 785 автомобілів та автоцистерн (+5)

569 одиниць спеціальної техніки

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.