З ВІЛ-браслетами і біля сміття: під Бахмутом ексгумували тіла 82 російських військових

85 останків, серед яких 3 належать бійцям ЗСУ, а 82 – російським військовим, зокрема й «вагнерівцям»​, евакуювали з-під Бахмуту. Робота пошукового загону «Плацдарм»​ уповноваженого зі зниклих безвісти стала можливою завдяки контрнаступу ЗСУ, які звільнили цю територію. Проте, кажуть пошуковці, працювати довелося під прицільними обстрілами загарбників. Що знайшли на тілах російських військових під час огляду і яка подальша доля останків –​ у ексклюзивному матеріалі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Пошуковці шукають тіла у посадці. Проте для російських мінометників вони самі – як на долоні. Адже від дерев, за якими можна було би сховатися, тут лишилися самі пні або шматки стовбурів у декілька метрів заввишки.

Такий пейзаж околиць Бахмуту, які були звільнені у результаті контрнаступу українських штурмовиків.

Наслідки «м’ясних штурмів»

Цю українську землю агресор закидав хвилями, як кажуть у ЗСУ, «м’ясних штурмів». На відео пошукового загону «Плацдарм» можна побачити наслідки згубної тактики російських військ: широка довга яма заввишки майже на зріст людини наполовину заповнена тілами загиблих бійців армії РФ та сміттям.

«Ми працювали разом із українськими військовими: вони нас прикривали. Тіла деяких військових нам вдалося евакуювати, деяких ні, тому що російська сторона не дає можливості забрати тіла і проводить щільні обстріли, – описує реалії пошукової роботи керівник загону Олексій Юков. – Нам доводилося повзати за тілами. Часто по нас стріляли. Ми підганяли машину і на швидкості закидали останки і в багажник, і нагору».

За 5 днів роботи під обстрілами пошуковці зібрали 85 тіл. Троє – це бійці ЗСУ. Решта 82 – російські військові. Донбас Реалії спостерігали за оглядом половини знайдених останків. Усі вони належать бійцям збройних сил Росії.

Мішки з тілами зберігали у спеціальному автомобілі з холодильником. Для огляду їх вивантажили і розмістили у два ряди. Довжелезні ряди тіл російських військових з перекошеними обличчями, сморід, мухи, опариші серед стиглої літньої зелені донецького степу – питаємо у пошуковця Артура, чи не лякає його таке видовище.

«Олексій Юков розповідав про Другу світову і казав, що таке було під час тієї війни. Тому, коли ми це побачили, – то вже були готові до такої картини. Ця картина не лякає. А лякає те, що тіла там лишаються, нікому не потрібні… А ці тіла тепер зможуть обміняти на наших бійців. І це – гарний результат для України», – зазначає Артур і йде далі допомагати в огляді останків.

ВІЛ, гепатит С і гроші

Огляд почався: мішок за мішком, кишеня за кишенею. За словами Олексія Юкова, судячи зі стану тканин загиблих, час смерті можна обмежити лютим-березнем 2023 року.

На тілах часто зустрічаються особисті жетони з номерами. У переважної більшості майже однакові електронні годинники, усі «живі» – продовжують відміряти секунди попри смерть власників.

На одному з тіл під час огляду знайшли документ – «Акт на прийняття особистих речей». Цей акт про передачу годинника видали у виправній колонії, що розташована у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу РФ (60 км від полярного кола).

Під час огляду тіл знаходять і декілька шевронів: ПВК «Вагнер», «Вежливый охотник», «Это будет славная охота», «Не зли русского медведя».

На обидвох руках одного з бійців армії РФ помічають білі гумові браслети, на іншому – червоні.

Юков пояснює: так позначають хворих на важкі інфекційні хвороби. Наприклад, гепатит С – білого кольору, ВІЛ – червоного. Про масовий набір таких в'язнів до ПВК «Вагнер» ще у жовтні минулого року повідомляв ГУР МОУ.

«Для «маркування» інфікованих бойовиків командування «вагнерівців» змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі – у випадку гепатиту [C]», – зазначили в українській військовій розвідці.

Під час огляду в одного із загиблих росіян у кишені знаходять гроші. Перераховують: 9 тисяч російських рублів – це трохи більше 3,5 тисяч гривень.

«Російські грошові знаки. Ми можемо бачити, скільки коштує життя людини. Ці гроші покладемо з тілом, поїде додому, щоби рідним було за що поховати. Тому що їхня держава, я думаю, не буде сильно турбуватися», – припускає Юков.

«​Моему папе!!!»

У декількох російських військових пошуковці знаходять однакові блокноти: у когось чисті, у кількох – з однаковими записами позивних.

Один мав рукописні листи. З почерку помітно, що писала дитина. Олексій Юков читає те, що можна розібрати (папір зіпсований вологою): «Привет, папусь! Как у тебя дела? Я хорошо живу, здоровья...». А вгорі аркуша можна ще розібрати таке: «Моему папе!!!»

Це звернення до мертвого батька зворушує усіх: чоловік міг би жити, виховувати дітей. Натомість – лежить у чорному пластиковому мішку.

«На них очікують вдома, – а вони не повернуться додому живими. На жаль, вони так обрали чи за них обрали. Російських солдатів просто кинули на полі бою. Вони прийшли сюди, і тут лишили свої життя. Заради чого? – питає пошуковець Юков. – І ось ті українці (Олексій звертається до росіян - ред.), яких ви ненавидите і яких ви прийшли убивати, збирають тіла ваших близьких, ваших рідних. Ми по-людськи ставимося і передаємо їх. Тому що ми лишаємося людьми. А ви?»

Після експертизи тіла російських військових обміняють на останки українських бійців.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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