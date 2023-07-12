У 3-й штурмовій бригаді розповіли про просування на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку бійці 3-ї окремої штурмової бригади «потихеньку просуваються», заявив в ефірі Радіо Свобода пресофіцер бригади Олександр Бородін.

«Стосовно нашої бригади, тому що я можу говорили тільки про нашу зону відповідальності, – ми потихеньку просуваємось. Цей процес може здаватись повільним, тому що всі очікували чогось такого швидкого, але насправді вони (російські війська – ред.) досить сильно зробили оборонні споруди, у них достатньо велика кількість артилерії і людей. Людей вже значно гіршої якості, але тим не менш їх дуже багато. Тому ми просуваємось, робимо перерву, тренуємось, готуємось, знову просуваємось», – сказав він в ефірі програми «Донбас.Реалії».

Він зауважив, що швидкість – це питання збереження життів українських військових.

«Тобто якби ми намагались швидко просуватись, ми б тоді поклали багато хлопців. Тому ми просуваємось на якусь ділянку, потім закріплюємось, тренуємось. Ми дуже сильно тренуємось перед кожним штурмом. Це, по-перше, для збереження життів. По-друге, з боку ворога – у них дійсно велика кількість артилерії, вона не зменшується, навіть, я думаю, збільшується. Вони велику кількість кидають цих «Шторм Z», мобілізованих, інколи контрактників. І вони кидають-кидають-кидають, якоїсь проблеми в людях у них немає», – додав Бородін.

Напередодні заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку ініціатива залишається за українськими військами, вони рухаються вперед в «досить помірному темпі».

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Розвідка Великої Британії та американський Інститут вивчення війни (ISW) 8 липня заявили, що після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. Вони підтвердили, що українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке окупувала Росія.

5 липня у Генштабі повідомили про успіх Сил оборони в результаті наступу біля села Кліщіївка, що на північ від Бахмута. Зазначалося, що українські війська продовжують тиснути на російські сили північніше та південніше від Бахмута і вибивають їх із раніше захоплених рубежів.



Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News на запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути Бахмут, відповів: «Так, звісно. Я впевнений».