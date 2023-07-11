В ISW підрахували, скільки територій звільнили ЗСУ за 5 тижнів

Українські військові за п’ять тижнів наступу звільнили майже стільки ж територій, скільки російські війська захопили за шість місяців, підрахував американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Від початку контрнаступу України 4 червня, як підрахував ISW на основі власних даних, українські сили відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території. (Українські офіційні повідомлення про звільнену територію відрізняються від ISW, майже напевно через те, що Україна розраховувала свій початковий контроль над місцевістю по-іншому. ISW надає власну цифру звільненої території, щоб порівняти здобутки Росії й України.) Російська сили захопили загалом 282 квадратних кілометри на всьому театрі бойових дій з 1 січня», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що 10 липня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

«Українські військові заявили, що продовжували наступальні дії на Бахмутському, Бердянському і Мелітопольському напрямках. У Генштабі України повідомили, що за минулий тиждень на Бахмутському напрямку українські війська звільнили чотири квадратних кілометри території, а з початку контрнаступальних дій на Бахмутському напрямку (ймовірно, приблизно з початку червня) – загалом 24 квадратних кілометри. У Генштабі також повідомили, що на Бердянському і Мелітопольському напрямках українські війська просунулися до одного кілометра, а загалом з моменту початку контрнаступальних дій українських військ на цих напрямках – 8,6 кілометра», – йдеться в повідомленні.

В ISW також згадали заяву Міноборони України про те, що вже декілька днів Сили оборони України тримають під вогневим контролем переміщення військ РФ під Бахмутом.

«Українські офіційні особи нещодавно дали зрозуміти, що Україна прагне захопити російські сили в пастку в місті, і, схоже, українські операції в районі Бахмута в останні дні мали на меті повільно оточили російські війська в Бахмуті та на його флангах», – заявили аналітики.

В ISW зауважили, що постійні сигнали українських офіційних осіб про оперативні наміри України в Бахмуті разом із «явним занепокоєнням» російських воєнних блогерів щодо того, якими саме можуть бути ці наміри, свідчить про те, що українські контрнаступальні дії в цьому напрямку «можуть серйозно загрожувати російському контролю над Бахмутом, хоча ще занадто рано прогнозувати звільнення міста».

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті вже декілька днів Сили оборони України тримають під вогневим контролем переміщення військ РФ містом. За її словами, це стало можливим завдяки тому, що в процесі просування вперед українські війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що загарбники перебувають у пастці, а Бахмут береться під вогневий контроль Сил оборони.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 10 липня заявив, що українські військові впродовж останньої доби ліквідували понад дві роти армії РФ на Таврійському напрямку і продовжують просуватися.

Розвідка Великої Британії та американський Інститут вивчення війни (ISW) 8 липня заявили, що після затишшя в червні 2023 року протягом останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найзапекліших боїв на фронті. Вони підтвердили, що українські сили досягли стабільних успіхів як на півночі, так і на півдні міста, яке окупувала Росія.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News на запитання, чи впевнений він у тому, що Україна зможе повернути Бахмут, відповів: «Так, звісно. Я впевнений».