Радіо Свобода Weekly: Військові РФ місцями опиняються «в пастці» на Бахмутському напрямку – Сирський

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

«Ворог місцями опиняється в пастці» – Сирський про Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують просуватися вперед, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці», – зазначив Сирський 9 липня в телеграмі.

Напередодні у Міноборони України заявляли, що на Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках – більше ніж кілометр. Про це тут

ISW: за 500 днів масштабної війни в Україні РФ не реалізувала жодної із поставлених цілей

За 500 днів повномасштабної війни проти України Росія не реалізувала жодної із поставлених цілей, кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські військові мали намір взяти Київ за три дні, але не змогли досягти жодної із поставлених цілей в Україні. Рішучий і вмілий опір українців примусив зупинити численні російські наступи, в тому числі на Київ, і звільнити Сумську та Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, які були тимчасово захоплені російськими військами. Українські війська забезпечили та утримали ініціативу і проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту, в той час як російські війська майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще окупують», – йдеться в огляді ISW.

Водночас американські аналітики зауважують: перед Україною досі стоїть критично важливе завдання – звільнення стратегічно важливих територій, які захопила РФ. Більше про це тут

«Яким треба бути ідіотом, щоб зайти однією ротою» – комбриг Павло Федосенко про битву за Харків

З початком повномасштабної війни Росії проти України Харків став одним із основних напрямків удару армії РФ. Танки окупантів були на околицях міста вже в перший день вторгнення. Проте взяти обласний центр вони так і не змогли. Більш того – восени минулого року ЗСУ практично повністю звільнили Харківську область.

Про основні етапи битви за Харків, можливі ризики для регіону та про нинішній український наступ загалом ми поговорили з Павлом Федосенком – командиром 92 окремої механізованої бригади, героєм України, офіцером, який організував оборону міста, а зараз стримує атаки армії РФ на сході Харківщини. Текстова публікація тут

До України з Туреччини повернулися командири підрозділів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь»

На п’ятисотий день війни Україна повернула додому героїв – командирів підрозділів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь», наголосив президент Володимир Зеленський.

«500 днів повномасштабної війни, 500 днів як ми боремося за свободу і незалежність для України, за гідність, за право на життя для всіх наших людей усієї країни. Україна завжди буде вдячна кожному і кожній, хто б’ється за неї, – нашим воїнам, нашим героям. Сьогодні, у 500-й день війни ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і «Азовсталі» – Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше ніж 300 днів вони були в Туреччині», – зазначив Зеленський.

Він особисто подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у звільненні з полону керівників оборони «Азовсталі». Про це тут

Радіо Свобода ідентифікувало високопоставлених російських офіцерів, які можуть бути причетні до воєнних злочинів на Київщині

Радіо Свобода вдалося встановити особи трьох високопоставлених російських офіцерів, які називали себе «головними» в окупаційній адміністрації села Здвижівка, що на Київщині. Вони можуть бути причетними до воєнних злочинів, зокрема, до вбивств цивільних у цьому селі.

Про це йдеться у фільмі-розслідуванні журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулая, який можна переглянути онлайн. Більше інформації тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

На супутникових знімках ЗАЕС видно нові об’єкти на 4-му енергоблоці: про його мінування повідомляв Генштаб

Об’єкти на даху четвертого енергоблоку виявили «Схеми» (Радіо Свобода) та російська служба Радіо Свобода на фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих Planet Labs. Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з’явилося на даху. На знімку, зробленому 2 липня, цих об’єктів не було.

Генеральний штаб Збройних сил України заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої нею Запорізької атомної електростанції «найближчим часом». За даними штабу, на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків окупованої ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Більше про це дивіться і читайте тут

Білоруська православна церква готова прийняти виселених із лаври у Києві ченців УПЦ (МП)

Білоруська православна церква готова поселити ченців УПЦ (МП) із Києво-Печерської лаври на своїй території у разі виселення з монастиря, йдеться в повідомленні синоду.

«Синод Білоруської православної церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської православної церкви», – йдеться в заяві білоруських ієрархів.

Білоруська православна церква (БПЦ), яка є Білоруським екзархатом Московського патріархату і перебуває під значним впливом Російської православної церкви (РПЦ), заявила, що виступає проти «вигнання братії Києво-Печерської лаври з обителі, де вони протягом десятиліть трудяться у богоугодженні та молитві на благо українського народу». Про це тут

Чи загальмує українізацію законопроєкт президента про застосування англійської мови?

Нинішня дискусія, спричинена законопроєктом № 9432 «Про застосування англійської мови в Україні», що його подав до Верховної Ради президент, змусила згадати застереження, яке висловив Юрій Шевельов ще під час свого першого візиту до Києва в серпні 1990 року для участі в Першому міжнародному конгресі україністів, зазначає професор Лариса Масенко.

«Дай Боже, – говорив Юрій Шевельов, – щоб люди навчилися англійської мови, але не дай Боже, щоб вона стала другою «общепонятною».

Перспективу заміни російської мови як інструменту денаціоналізації українців на англійську можна вбачати у деяких нормах запропонованого законопрєкту, на гостру критику наразились, зокрема, пропозиції змін у сфері кінопрокату, наголошує Лариси Масенко. Її статтю в рубриці «Точка зору» читайте за лінком

Мовний омбудсмен наклав штраф на вчительку з Дніпра, яка говорила на уроці російською

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти адміністративний штраф на вчительку математики однієї зі шкіл Дніпра, яка під час онлайн-уроку користувалася російською мовою. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив сам Тарас Кремінь.

За його словами, за результатами державного контролю підтверджено факт порушення: вчителька математики комунального закладу освіти в Дніпрі застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство. Штраф становить 3400 гривень, який вона вже сплатила.

«Сподіваюся, що цей випадок стане черговим нагадуванням громадянам України, які здійснюють професійні функції в різних сферах, зокрема освіті, торгівлі, транспорті, про те, що необхідно обов’язково дотримуватися мовного закону», – сказав Радіо Свобода Тарас Кремінь. Більше про це тут

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Повернення Великого Лугу: археологічні скарби Каховського водосховища знову на суходолі

Минуло вже близько місяця відтоді, як була зруйнована гребля Каховської ГЕС. Унаслідок цього перестало існувати одне з найбільших дніпровських водосховищ – Каховське – і відкрилися території, які понад пів століття були затоплені. Це територія, яка колись називалася Великим Лугом, вписана в українську історію. Як колись казали козаки-запорожці, «Січ – мати, а Великий Луг – батько».

А біля острова Хортиця, де вода також відступила, нещодавно знайшли стародавній човен-довбанку довжиною майже 7 метрів. За станом збереженості деревини експерти припускають, що вік човна може сягати 500 років.

Про те, чим території, які знову стали суходолом, цікаві для дослідників, Радіо Свобода поговорило зі співробітником Національного заповідника «Хортиця» Олегом Власовим. Читайте і дивіться за лінком

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