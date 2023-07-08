Резніков повідомив про 5 принципів застосування Україною касетних боєприпасів, які дадуть США

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна має п’ять ключових принципів, яких вона дотримуватиметься при застосуванні касетних боєприпасів, про передачу яких напередодні повідомили США. Він виклав їх у твітері:

Україна використовуватиме ці боєприпаси тільки для деокупації своїх міжнародно визнаних територій, касетні боєприпаси не використовуватимуть на офіційно визнаній території РФ.

Касетні боєприпаси не будуть використовувати у міських районах (містах), щоб уникнути ризиків для цивільного населення. Касетні боєприпаси будуть використовуватися тільки в місцях скупчення російських військових, для прориву рубежів оборони противника з «мінімальним ризиком» для життя українських військових.

Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї і локальних зон, де вона буде використовуватися.

На основі цих записів після деокупації територій і перемоги України ці території будуть пріоритетними для розмінування.

Україна звітуватиме партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність, «щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування і контролю».

За словами міністра, про ці принципи він «уже давно» письмово поінформував американських партнерів.

Очільник Міноборони наголосив, що Росія невибірково застосовує касетні боєприпаси з початку повномасштабного вторгнення, зокрема, у лютому-березні 2022 року «безперервно» обстрілювала цими бомбами Харків.

«Наша позиція проста – нам потрібно звільнити наші тимчасово окуповані території і зберегти життя наших людей. Для цього нам потрібно завдати шкоди ворогу: воєнним злочинцям, ґвалтівникам і мародерам, які окупують наші території. Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українців зможемо врятувати», – написав Резніков.

7 липня США оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги обсягом у близько 800 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли касетні боєприпаси, про надання яких раніше повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він сказав журналістам у Білому домі, що відправка тисяч касетних боєприпасів в Україну є правильним рішенням у той час, як Київ прагне продовжити свій контрнаступ проти вторгнення Росії.

Президент Джо Байден схвалив пропозицію відправити боєприпаси в рамках наступного пакету військової допомоги після одностайної рекомендації своїх радників, сказав Салліван.

«Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню від боєприпасів, що не вибухнули, ось чому ми відкладали це рішення стільки, скільки могли», – пояснив радник.

Також радник американського президента заявив, що Україна надала письмові гарантії, що буде мінімізовувати ризики для цивільних. Крім того, за словами Саллівана, США надішлють таку версію боєприпасу, в якій менша кількість малих бомб не вибухне при ударі.

Касетні боєприпаси – це бомби, які розкриваються в повітрі й випускають десятки менших бомб, багато з яких не вибухають. Їхнє застосування викликає суперечки, оскільки нерозірвані бомби, залишені на полях битв і в населених пунктах, залишаються довгостроковою небезпекою для цивільного населення після закінчення війни.

Конвенція про касетні боєприпаси, міжнародний договір, підписаний у 2008 році, забороняє будь-яке використання, виробництво, передачу і накопичення касетних боєприпасів. Угода, яка набула чинності в 2010 році, імплементована в 123 країнах, але не в США, Україні чи Росії.